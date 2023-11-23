Приложением "Дія" пользуются почти 20 миллионов украинцев

фото: дія

Порталом госуслуг "Дія" на третий год существования пользуется почти 20 млн пользователей - Минцифры работает над новыми услугами.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время конференции Forbes Tech во Львове.

"Дія", запущенная в 2020 году, уже насчитывает почти 20 млн пользователей. "Нет никаких утечек данных, работает системно", - заявил Федоров.

фото: Forbes

По его словам, по состоянию на конец ноября в Минцифры работают над рядом новых услуг через "Дію". Среди них - "еВідновлення", "еНотаріат", документы об образовании, "еБронювання", "єШлюб", "єПідприємець", перерегистрация авто и "Дія Офис".

Реклама:

В мае Федоров рассказывал, что "Дією" в то время пользовалось 19 миллионов украинцев.

Экономическая правда