Из-за непогоды энергетики переходят на усиленный режим в Киеве и области – ДТЭК

фото: укринформ

Энергетики ДТЭК переходят в режим в Киеве и Киевской области из-за непогоды - до конца 23-24 ноября ожидается мокрый снег и порывы ветра.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия вероятных аварий, если они произойдут", - говорится в сообщении.

Также в ДТЭК опровергли информацию об аварийных отключениях в Киеве.

Реклама:

"Подчеркиваем, что вероятные локальные аварии ≠ аварийные отключения в столице", - пояснили в компании.

Экономическая правда