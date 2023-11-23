Из-за непогоды энергетики переходят на усиленный режим в Киеве и области – ДТЭК
Четверг, 23 ноября 2023, 17:17 -
Энергетики ДТЭК переходят в режим в Киеве и Киевской области из-за непогоды - до конца 23-24 ноября ожидается мокрый снег и порывы ветра.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия вероятных аварий, если они произойдут", - говорится в сообщении.
Также в ДТЭК опровергли информацию об аварийных отключениях в Киеве.
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"Подчеркиваем, что вероятные локальные аварии ≠ аварийные отключения в столице", - пояснили в компании.
Экономическая правда
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