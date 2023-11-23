Автогаз продолжает дорожать: одна из сетей за сутки повысила цену на 3,7 гривень за литр

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За сутки с 22 по 23 ноября средняя цена на сжиженный автомобильный газ в украинских сетях АЗС выросла на 40 коп. до 35,93 грн/л.

Об этом сообщает enkorr.

В частности, консолидированная сеть из около 950 АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.) повысила цены на сжиженный газ в среднем по стране на 3,7 грн/л до 39,69 грн/л.

Самый дорогой газ на станциях сети – за 39,93-39,96 грн/л – предлагается в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

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В Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях цена на продукт сети "Привата" установлена на уровне 35,48-35,94 грн/л.

Также на 0,5-1,5 грн/л автогаз подорожал на станциях Neftek, Shell, U.GO, Luxwen и Marshal.

LPG Реклама: Ціна Зм. Авіас 39,11 3,69 Neftek 37,49 1,50 Ovis 36,99 0,00 AMIC 36,55 0,00 Shell 36,51 0,49 KLO 36,49 0,00 Motto 36,48 0,00 Mango 36,47 0,00 SOCAR 36,24 0,00 U.GO 36,12 0,51 Рур груп 36,00 0,00 Luxwen 35,99 0,50 VST 35,90 0,00 UPG 35,90 0,00 WOG 35,73 0,00 ОККО 35,71 0,00 Marshal 35,50 0,50 Chipo 35,50 0,02 RLS 35,30 0,50 Green Wave 35,30 0,00 VostokGaz 35,19 0,00 ZOG 35,00 0,00 Rodnik 34,99 0,00 Кворум 34,98 0,00 Катрал 34,97 0,00 Олас 34,90 0,00 Укрнафта 34,90 0,00 БРСМ-Нафта 34,65 0,07 Авантаж 7 34,45 0,00 BVS 32,99 0,00 Автотранс 32,98 0,00 Середня ціна в Україні 35,93 0,40

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