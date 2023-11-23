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Автогаз продолжает дорожать: одна из сетей за сутки повысила цену на 3,7 гривень за литр

Четверг, 23 ноября 2023, 16:54 - Анастасия Жарикова
 
getty images

За сутки с 22 по 23 ноября средняя цена на сжиженный автомобильный газ в украинских сетях АЗС выросла на 40 коп. до 35,93 грн/л.

Об этом сообщает enkorr.

В частности, консолидированная сеть из около 950 АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.) повысила цены на сжиженный газ в среднем по стране на 3,7 грн/л до 39,69 грн/л.

Самый дорогой газ на станциях сети – за 39,93-39,96 грн/л – предлагается в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

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В Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях цена на продукт сети "Привата" установлена на уровне 35,48-35,94 грн/л.

Также на 0,5-1,5 грн/л автогаз подорожал на станциях Neftek, Shell, U.GO, Luxwen и Marshal.

LPG

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Ціна

Зм.

Авіас

39,11

3,69

Neftek

37,49

1,50

Ovis

36,99

0,00

AMIC

36,55

0,00

Shell

36,51

0,49

KLO

36,49

0,00

Motto

36,48

0,00

Mango

36,47

0,00

SOCAR

36,24

0,00

U.GO

36,12

0,51

Рур груп

36,00

0,00

Luxwen

35,99

0,50

VST

35,90

0,00

UPG

35,90

0,00

WOG

35,73

0,00

ОККО

35,71

0,00

Marshal

35,50

0,50

Chipo

35,50

0,02

RLS

35,30

0,50

Green Wave

35,30

0,00

VostokGaz

35,19

0,00

ZOG

35,00

0,00

Rodnik

34,99

0,00

Кворум

34,98

0,00

Катрал

34,97

0,00

Олас

34,90

0,00

Укрнафта

34,90

0,00

БРСМ-Нафта

34,65

0,07

Авантаж 7

34,45

0,00

BVS

32,99

0,00

Автотранс

32,98

0,00

Середня ціна в Україні

35,93

0,40

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