Автогаз продолжает дорожать: одна из сетей за сутки повысила цену на 3,7 гривень за литр
За сутки с 22 по 23 ноября средняя цена на сжиженный автомобильный газ в украинских сетях АЗС выросла на 40 коп. до 35,93 грн/л.
Об этом сообщает enkorr.
В частности, консолидированная сеть из около 950 АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.) повысила цены на сжиженный газ в среднем по стране на 3,7 грн/л до 39,69 грн/л.
Самый дорогой газ на станциях сети – за 39,93-39,96 грн/л – предлагается в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
В Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях цена на продукт сети "Привата" установлена на уровне 35,48-35,94 грн/л.
Также на 0,5-1,5 грн/л автогаз подорожал на станциях Neftek, Shell, U.GO, Luxwen и Marshal.
|
LPG
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|
Ціна
|
Зм.
|
Авіас
|
39,11
|
3,69
|
Neftek
|
37,49
|
1,50
|
Ovis
|
36,99
|
0,00
|
AMIC
|
36,55
|
0,00
|
Shell
|
36,51
|
0,49
|
KLO
|
36,49
|
0,00
|
Motto
|
36,48
|
0,00
|
Mango
|
36,47
|
0,00
|
SOCAR
|
36,24
|
0,00
|
U.GO
|
36,12
|
0,51
|
Рур груп
|
36,00
|
0,00
|
Luxwen
|
35,99
|
0,50
|
VST
|
35,90
|
0,00
|
UPG
|
35,90
|
0,00
|
WOG
|
35,73
|
0,00
|
ОККО
|
35,71
|
0,00
|
Marshal
|
35,50
|
0,50
|
Chipo
|
35,50
|
0,02
|
RLS
|
35,30
|
0,50
|
Green Wave
|
35,30
|
0,00
|
VostokGaz
|
35,19
|
0,00
|
ZOG
|
35,00
|
0,00
|
Rodnik
|
34,99
|
0,00
|
Кворум
|
34,98
|
0,00
|
Катрал
|
34,97
|
0,00
|
Олас
|
34,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
34,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
34,65
|
0,07
|
Авантаж 7
|
34,45
|
0,00
|
BVS
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
32,98
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
35,93
|
0,40
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