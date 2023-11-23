В "Укрзализныце" возразили повышение на 20% тарифов на грузовые перевозки с 1 января

УЗ

"Укрзализныця" не ожидает повышения стоимости грузовых перевозок на 20% с 1 января, однако возможна их индексация из-за удорожания некоторых составляющих работы железной дороги.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, передает "Интерфакс-Украина".

"За финпланом не предусмотрено никакого повышения. Но стоит открытым вопрос возможной индексации. Но эта индексация, применять ее или нет, решит наш акционер – Кабинет Министров. На сегодняшний день у нас нет точной информации о повышении. Поэтому любая информация о нем неправдивая", – сказал он.

Ткачев также сообщил, что УЗ обращалась с просьбой к правительству о проведении унификации тарифной системы, чтобы зернотрейдеры и отправители зерновых грузов смогли платить несколько меньше, чем грузоперевозки по железной дороге. Такая работа по унификации тарифов продолжается, отметил он.

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В то же время, представитель УЗ констатировал, что вопрос индексации стоимости грузоперевозок существует.

Напомним:

Кабмин утвердил финансовый план "Укрзализныци" на 2024 год – запланировано получить доход в целом объеме 103,2 млрд грн, в частности, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) планируется в объеме 98,6 млрд грн. Убытки прогнозируются на уровне 12,6 млрд грн.

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