Украина внесла немецкого производителя стройматериалов Knauf в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли России Knauf в перечень международных спонсоров войны.

Об этом говорится в сообщении НАПК в четверг, пишет "Европейская правда".

В НАПК объяснили, что за 2022 год один из крупнейших в мире производителей стройматериалов Knauf уплатил в бюджет государства-террориста РФ около 117 млн долларов США.

Кроме того, немецкая компания активно способствует мобилизации в России, отправляя своих сотрудников на войну против Украины. Это стало основанием для НАПК компании Knauf в перечень международных спонсоров войны.

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В целом с 1993 года Knauf вложила в экономику России более 1,65 млрд евро.

Компания представлена в РФ десятью дочерними предприятиями, двадцатью заводами и почти тридцатью ресурсными центрами. Количество сотрудников немецкого производителя стройматериалов в РФ насчитывает 4 тысяч человек.

"Сегодня Knauf – крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли России", – говорится в сообщении.

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Руководство Knauf также тесно связано с кремлевским режимом, заявили в НАПК. Совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет, по март 2022 года, имел статус почетного консула РФ с представительством в Нюрнберге.

После полномасштабного вторжения России в Украину компания официально дала понять, что не видит причин покидать рынок страны-агрессора.

"Мы остаемся в России до тех пор, пока политическая и коммерческая ситуация позволит нам это делать. Мы однозначно несем ответственность за более 4 тысяч сотрудников и их семей, а также за клиентов и поставщиков, со многими из которых у нас были отличные и давние отношения в течение многих лет", – заявили в компании.

В октябре 2022 года немецкие СМИ акцентировали внимание на том, что компания Knauf поддерживает мобилизацию своих сотрудников в ряды вооруженных сил РФ. Речь шла о том, что российские руководители завода Knauf в подмосковном Красногорске согласовывали с властями списки тех, кто очень нужен на производстве, а кого можно отправить на войну. Часть тех, кто получил повестку, вроде бы, даже вывозили в военкоматы в фирменном микроавтобусе компании.

Напомним, по данным СМИ немецкое гражданское оружие несмотря на войну до сих пор экспортируется в РФ.

А этой осенью в Германии арестовали предпринимателя, который мог продать России двигатели для дронов "Орлан-10".

Между тем экспорт Германии в Россию продолжает сокращаться.

Европейская правда