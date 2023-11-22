Государство вернуло контроль над "Сумыхимпромом": компанию выставят на приватизацию

ФОТО: ZN.UA

Фонд госимущества выиграл суд и добился закрытия производства по делу о банкротстве ПАО "Сумыхимпром".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Так, хозсуд Сумской области отказал управляющему санацией ПАО "Сумыхимпром" в удовлетворении его жалобы на действия и решения ФГИУ (относительно плана санации) и ходатайство о продлении процедуры санации.

Также суд удовлетворил ходатайство ФГИУ о закрытии производства по данному делу о банкротстве ПАО "Сумыхимпром".

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А также - удовлетворил ходатайство управления Минюста о закрытии производства по делу.

В Фонде госимущества подчеркнули, что своим решением суд разблокировал приватизацию и восстановил контроль государства над предприятием.

В ФГИУ напомнили, что в 2010 году Дмитрий Фирташ получил в собственность 0,005% пакета акций предприятия.

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"Остальные акции находятся в собственности государства. Несмотря на это, ему удалось назначить руководителем предприятия бывшего менеджера одной из своих компаний - "Крымский титан".

Из-за неэффективных управленческих действий за год предприятие накопило 1,4 млрд грн долгов. Используя это, они образовали комитет кредиторов предприятия, инициировали процедуру его санации и назначили управляющего санацией. Он дважды разрабатывал план санации - в 2014 и 2021 году.

Из-за того, что документы не соответствовали требованиям законодательства и не содержали действенных мер по восстановлению платежеспособности, ФГИУ отказывал в их согласовании. За это время долг предприятия достиг 2,35 млрд грн. В 2018 году было принято решение о приватизации государственного пакета ПАО "Сумыхимпром", - пояснили в Фонде.

"Прекратить процедуру банкротства можно было через соответствующее ходатайство в суд и ФГИУ это сделал в 2018 году. Однако управляющий санацией и связанные с ним и Дмитрием Фирташем кредиторы, пользуясь процессуальными "лазейками", длительное время блокировали принятие судом решения о закрытии дела о банкротстве", - напомнили также в ведомстве.

Экономическая правда