ВАКС арестовал подозреваемого в организации схемы завладения средствами Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения организатору схемы завладения государственными средствами при закупках Госспецсвязи в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что по ходатайству прокурора САП 22 ноября следственный судья ВАКС избрал меру пресечения лицу, которое следствие считает организатором схемы завладения государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Госспецсвязи средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

Издание "Слово и дело", ссылаясь на собственные источники, утверждает, что речь идет о предпринимателе Романе Ковале, которому как раз и отводят роль организатора. Коваль был совладельцем компаний ООО "2К Консалтинг" и ЧАО "Атлас". НАБУ и САП просили арестовать Коваля с альтернативой 100 млн грн залога.

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"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения", - говорится в сообщении.

Напомним:

20 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении более 62 миллионами гривен государственных средств.

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Следствие выяснило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

В этот же день Кабинет Министров уволил с должностей главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.

В Госспецсвязи отреагировали на подозрение экс-главе Юрию Щиголю и заявили, что все закупки с 2020 года проводили с соблюдением законодательства. Ведомство призывает воздержаться от обвинений чиновников до решения суда.