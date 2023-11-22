Производитель чипов Broadcom официально закрыл сделку по покупке VMware за $69 миллиардов

reuters

Производитель и глобальный поставщик чипов Broadcom в среду закрыл сделку по приобретению компании-разработчика программного обеспечения VMware, которая занимается облачными вычислениями, за 69 млрд лол после получения одобрения китайского регулятора.

Об этом пишет Reuters.

"Сделка направлена на развитие бизнеса производителя микросхем.

Однако она столкнулась с жестким регуляторным контролем во всем мире, и компании трижды откладывали дату закрытия", - пишет агентство.

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Одобрение регуляторных органов Китая Broadcom получила 21 ноября - после того, как продолжающаяся напряженность в отношениях с США по ужесточению мер контроля за экспортом микросхем вызвала опасения некоторых инвесторов относительно способности компании закрыть сделку до дедлайна 26 ноября.

"Новости, которые улучшили настроение после встречи между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом в начале этого месяца, помогла успокоить инвесторов", - сказал во вторник руководитель отдела финансового анализа AJ Bell Данни Гьюсон.

Европейская комиссия одобрила приобретение после того, как Broadcom предложила средства защиты, чтобы помочь конкуренту Marvell Technology, а Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании дало зеленый свет после углубленного расследования.

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Напомним:

Сообщалось. что американская компания по разработке полупроводниковой продукции Broadcom планирует закрыть сделку по поглощению производителя программного обеспечения VMware Inc стоимостью 69 млрд долл в среду 22 ноября.

Экономическая правда