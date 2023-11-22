Платформа ІТ-образования GoIT привлекла инвестиции от Horizon Capital

Американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital инвестировала в украинскую платформу в области образовательных технологий GoIT.

Об этом сообщает пресс-служба GoIT.

Отмечается, что это вторая инвестиция компании из ее нового фонда Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), достигшего 298 миллионов долларов США на последнем закрытии, состоявшемся 28 сентября.

По данным Forbes, сумма инвестиций может составить от 10 до 15 млн долларов.

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"Дополнительный капитал для роста поможет ускорить наше международное масштабирование и инвестировать в огромные возможности, созданные благодаря развитию искусственного интеллекта", - отметил соучредитель GoIT Роман Корицкий.

Основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная заявила, что GoIT – это не только финансовая инвестиция в успешную прибыльную компанию, а также пример "impact investment", направленной на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в Украине.

GoIT – основанная в Украине платформа в области образовательных технологий с миссией демократизации инженерного образования для цифровых профессий. Компания вышла на рынки Польши, Румынии, Мексики, Колумбии и Филиппин, и цель выходить на два новых рынка ежегодно.

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Компания отмечает, что более 850 работодателей в области технологий наняли выпускников GoIT. Также компания запустила GoITeens – обучение для детей и подростков, направленное на расширение доступа к высококачественному STEM-образованию и Neoversity – первую в Украине онлайн-магистратуру в сфере информационных технологий с международной аккредитацией.

Horizon Capital – ведущая компания прямых инвестиций в Центрально-Восточной Европе с активами 1,5 млрд долл. За 5 лет компании удалось привлечь более 750 млн долл, включая фонд HCGF IV.

Инвестиционная стратегия компании сосредоточена на поддержке предпринимателей-визионеров, возглавляющих быстрорастущие, преимущественно технологические и экспорториентированные предприятия в Украине и Молдове. Фонды под управлением Horizon Capital инвестировали в более 172 компаний, в которых трудоустроены более 80 тысяч человек.

Напоминаем:

В апреле сообщалось, что компания Horizon Capital смогла привлечь 254 млн. долларов для инвестиций в украинские компании через свой фонд Horizon Capital Growth Fund IV.