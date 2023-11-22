Мировой рынок смартфонов вернулся к росту после 2 лет спада: причины

reuters

Мировой рынок смартфонов вернулся к росту в октябре после более чем двухлетнего спада, чему способствовало восстановление на развивающихся рынках.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Counterpoint Research, занимающейся исследованием рынка.

Так, глобальные ежемесячные объемы продаж смартфонов выросли на 5%, что сделало октябрь первым месяцем, в котором зафиксировало годовой рост - впервые с июня 2021 года.

"Мировые продажи смартфонов находятся в стрессовом состоянии в течение последних двух лет, на что влияют различные проблемы, начиная с дефицита компонентов, накопления запасов и удлинения циклов замены", - цитирует агентство отчет Counterpoint.

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"После сильного роста в октябре мы ожидаем, что рынок вырастет в годовом измерении и в четвертом квартале 2023 года, что поставит его на путь постепенного восстановления в ближайшие кварталы", - отмечает Counterpoint Research.

Рост, который в последний раз наблюдался в июне 2021 года из-за отложенного спроса, вызванного COVID-19, сейчас возглавляют развивающиеся рынки, с постоянным восстановлением на Ближнем Востоке и в Африке и началом праздничного сезона в Индии, добавили в компании.

В третьем квартале продажи смартфонов Huawei в Китае значительно выросли, увеличившись на 37%, поскольку покупатели раскупали телефоны серии Mate 60.

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Развитые рынки с относительно высокой насыщенностью смартфонами восстанавливались медленнее, но в отчете также упоминается запуск серии iPhone 15 от Apple как еще один фактор роста.

Экономическая правда