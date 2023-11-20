Законопроект о едином органе, отвечающем за экономические преступления, будет готов в ближайшие дни – Шурма

Над законопроектом о создании единого органа, который должен отвечать за экономические преступления, работают Министерство юстиции и юристы Офиса президента, его подадут на рассмотрение Кабмина в ближайшие дни.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью ЭП.

С тех пор, как впервые заговорили о создании такого органа, прошло почти пол года. Такой длительный срок Шурма объяснил тем, что это очень сложный процессуальный вопрос, связанный не с законом о Бюро экономической безопасности БЭБ, а к 10 законодательным актам.

Среди них Уголовно-процессуальный кодекс, закон "Об основах борьбы с организованной преступностью" и "Об оперативно-розыскной деятельности".

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"Мы сейчас с коллегами дорабатываем весь этот механизм с Министерством юстиции, с командой юристов Офиса президента для того, чтобы, собственно, механически правильно выписать.

Понимаете, зарегистрировать закон о БЭБе, о проведении конкурса в БЭБе и бегать с этим флагом, рассказывать – теперь все изменилось – ну, ничего не изменится. Важно на уровне механики сделать так, чтобы эти забеги действительно стали невозможными. И мы над этим работаем, находимся где-то в неделе от подачи этого", - добавил Шурма.

Он пояснил, что законопроект будет правительственным. В ближайшие дни его рассмотрит Кабмин, который и представит проект закона на рассмотрение Верховной Рады.

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