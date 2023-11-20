Шурма о встречах с бизнесом: юридически 90% за такие вещи в другой стране – это тюрьма

Около трети представителей украинского бизнеса, заявлявших о давлении со стороны правоохранителей, работают с определенными нарушениями закона, заявляя о помощи армии.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью ЭП.

Шурма подтвердил, что в своей работе активно общается с большим и средним бизнесом, украинским и международным, с директорами и владельцами.

"Трудно найти руководителя или владельца крупного бизнеса в Украине, с которым у меня нет какой-либо коммуникации. С кем раз в три месяца, с кем раз в неделю", - отметил чиновник.

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Что касается встреча с бизнесом в ОП, то заместитель руководителя ОП отметил, что "чтобы ты не делал, ты ни от кого письма благодарности не получишь. Очень много фона, насколько давят, как бизнесу тяжело, как плохо в стране работается, как правоохранители издеваются над бизнесом".

"Но когда ты идешь и начинаешь разбирать конкретные примеры, то, к большому сожалению, заканчивается все тем самым – "да мы же армии помогаем", "так мы же вообще хорошие", "так мы же имеем право делать все, что хотим", не платить налоги, получать лицензии без конкурсов, добывать полезные ископаемые без лицензии, нарушать какое-либо целевое назначение земельных участков", - добавил он.

По словам Шурмы, объясняя свои противозаконные действия, подобные аргументы приводили 30%.

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"А происходящее в юридической плоскости, то в 90% случаев - это такие вещи, за которые в другой стране предприниматель мог бы быть уже в тюрьме", - подчеркнул чиновник.

Что касается истории с "Мультиплексом" Романа Романчука, по словам заместителя председателя ОП, нарушения, безусловно, были. В итоге был найден законный компромисс, заключено соглашение со следствием, и в рамках установленного законом порядка они сейчас заканчивают этот процесс.

Информацию о том, что после встречи с бизнесом и присутствия на ней Олега Татарова, ответственного за правоохранительный блок, "Мультиплекс" столкнулся с новыми проблемами и вопросами, связанными с правоохранителями, Шурма опроверг.

"Это был набор дел, которые были до этого. Просто какая-то часть уже находилась на одном этапе процессуальных действий, другая – на подготовительном.

Здесь очень важно провести границу. Вот такие компании, как "Мультиплекс". Молодцы, нет других слов. Они построили бизнес с нуля, создали классную услугу, рабочие места. Это будущее нашего государства. Но ведь тоже нужно найти где-то этот предел: это не дает право нарушать закон", - добавил он.

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