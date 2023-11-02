Nestle внесли в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу.

Об этом сообщается на сайте НАЗК.

"Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь немногим более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась выйти с рынка государства-террориста. Nestle продолжает работать в России, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу. Это и стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны", - указано в сообщении НАПК.

Согласно сообщению, по состоянию на начало 2022 года швейцарская компания имела в России семь фабрик. В Nestle в России работает более 7000 сотрудников. В российской федерации Nestle представлена через ООО Нестле Россия. В 2021 году она уплатила налоги более чем на $25 млн. Однако Nestle так и не опубликовала данные о своих доходах и уплаченных налогах за 2022 год.

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НАПК подчеркнуло, что в апреле 2023 года руководство ООО "Нестле Россия " обратилось в Минфин РФ с просьбой принять необходимые меры для ограничения открытого доступа к результатам деятельности и финансовой отчетности дочерних компаний общества, содержащихся в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности. Цель такого шага, вероятно, избежание наложения санкций на дочерние компании Nestle, допустили в агентстве.

Кроме того, в 2022 году Nestle импортировало в Россию полуфабрикатов и сырья на $374 млн, а за девять месяцев 2023 года на $271 млн.

"После начала полномасштабного вторжения России в Украину, в компании заявили о приостановлении экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости. Однако полки российских магазинов до сих пор переполнены их продукцией. Среди доступных продуктов: завтраки Bystrow, супы и бульонные кубики Maggi, корм для животных Purina, шоколадные батончики, кофе Nespresso", - рассказали в НАПК.

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Кроме того, в октябре 2022 года компания под видом сухой молочной смеси завозила на территорию России техническое оборудование, о чем свидетельствует судебное производство арбитражного суда г.москва № А40-24044/2023. То есть компания завозит не только сырье для товаров первоначальной необходимости, но и пытается скрыто направлять в Россию технологическое оборудование для развития собственного бизнеса.

"История ничему не научила швейцарскую корпорацию Nestle. Еще во время Второй мировой войны компания работала на два фронта, поставляя свою продукцию в состав сухих пайков немецкой армии и одновременно экспортируя ее в страны антигитлеровской коалиции. Оставаясь в России, Nestle еще раз показывает всему миру, что сотрудничать с агрессором – нормально. А самой России демонстрирует, что она до сих пор интегрирована в мировые процессы, несмотря на военные преступления и убийства тысяч украинцев", - резюмировали в НАПК.

Напоминаем:

Компания Nestle является одним из самых крупных производителей продуктов питания в мире, ведет бизнес в 187 странах мира. Она имеет более 2000 брендов по всему миру, среди которых такие известные, как KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.