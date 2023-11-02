Нацсовет назвал победителей конкурса на вещание в национальном мультиплексе МХ-7

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания определил победителей конкурса на вещание в национальной многоканальной сети МХ-7.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета 2 октября.

Среди победителей - как государственные, так и частные телекомпании.

Согласно решению медиарегулятора, места в государственном мультиплексе займут ООО "Солар медиа" (логотип "СОНЦЕ"), ООО "Мы - Украина" (логотип "Мы - Украина"), ГП "Парламентский телеканал "Рада" (логотип "Рада"), ООО "Дидживан" (логотип "УНИАН 2"), ООО "Вижн 2+2" (логотип "ВИЖН 2"), ООО "Вижн 3" (логотип "ВИЖН 3"), ООО Телерадиокомпания "Полезное ТВ" (логотип "СВИТЛО").

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"После уплаты лицензионных взносов, каждая из телекомпаний получит лицензию и сможет начать процедуру подписания договоров на коммерческое вещание с Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед государственным мультиплексом поставлена задача донесения информации украинских вещателей в районы, где украинского цифрового телевидения не было.

Прежде всего речь идет о приграничных населенных пунктах, в которых люди часто не имеют альтернативы российскому или белорусскому пропагандистскому контенту, указано в сообщении.

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Вскоре будет назначен повторный отбор для заполнения всех 12 слотов для трансляции, на которые рассчитан мультиплекс МХ-7.

Напоминаем:

Мультиплекс MX-7 - общенациональная цифровая многоканальная телесеть. Оператором мультиплекса выступает Концерн РРТ, входящий в сферу управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

МХ-7 строится по технологии европейского стандарта эфирного цифрового телевидения второго поколения DVB-T2 в полосе частот метрового диапазона (174 - 230 МГц).