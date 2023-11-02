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Нацбанк и население в октябре побили рекорды по объемам покупки-продажи валюты

Четверг, 2 ноября 2023, 11:29 - Лия Ильченко

Объемы покупки населением Украины валюты в октябре 2023 года превысили объемы ее продажи на 739,4 млн долларов, что на 66,4% больше по сравнению с сентябрем и впятеро больше по сравнению с августом.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В октябре произошел рост как чистой покупки наличной валюты вдвое к сентябрю – до 380,1 млн долларов, так и безналичной на 37,4% – до 359,3 млн долларов.

Последний раз население в таких объемах покупало наличную валюту в феврале 2014 года и несколько месяцев перед этим.

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При этом, Национальный банк Украины в октябре продал на межбанковском рынке рекордный за последние полтора года объем валюты.

Отрицательное сальдо операций НБУ на межбанке (разница между объемами покупки и продажи валют) в октябре составило 3,351 млрд долларов.

Напоминаем:

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3 октября НБУ отказался от фиксированного курса валют и перешел в режим управляемой гибкости. Валютные интервенции НБУ за это время позволили даже немного укрепить курс гривны - с 36,5686 грн/доллар. до 36,2812 грн/доллар.

доллар гривня Нацбанк
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