ПриватБанк одержал победу в судебном деле по 245 АЗС

Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу ПриватБанка об отмене судебного запрета на возвращение 245 АЗС, которыми на условиях лизинга владеют компании из группы "Приват" Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Почти три года ПриватБанк был ограничен в распоряжении 245 АЗС, которые были поставлены на баланс банка до его национализации в 2016-м и сразу переданы в лизинг, а затем в субаренду. Лизингополучатели уже задолжали государственному банку более 10 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По его словам адвоката ПриватБанка, история тянется еще с 2016 года, когда перед национализацией банк поставил себе на баланс 248 АЗС путем обращения взыскания на предметы ипотеки, во исполнение требований НБУ.

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Получив их в собственность АЗС, банк под руководством бывшего менеджмента сразу же передал их в финансовый лизинг компаниям из орбиты группы "Приват", заключив 22 договора лизинга с 15 лизингополучателями. А те, в свою очередь, передали АЗС в субаренду другим компаниям той же группы.

В ПриватБанке объясняют, что погашение лизинговых платежей происходило согласно типичной для группы Игоря Коломойского схеме: в первые годы платились только проценты, впоследствии добавлялась основная сумма. В то же время оценка при передаче АЗС на баланс банка была существенно завышенной. Наконец с 2018 года должники сократили лизинговые платежи, а затем прекратили их совсем.

Соответственно невыполнение условий договоров финансового лизинга заставило ПриватБанк в 2019-2020 годах начать процесс расторжения этих договоров и возвращения АЗС под свой контроль.

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Экономическая правда.