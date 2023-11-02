Задержанный во Франции российский миллиардер вышел под залог в 8 миллионов евро

Алексей Кузьмичев справа getty images

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев, который является одним из соучредителей Альфа-Групп, вышел из-под стражи из-за залога в 8 млн евро.

Об этом сообщает газета Le Monde.

Издание отмечает, что Кузьмичев был задержан французской полицией по обвинению в отмывании средств и налоговом мошенничестве. Через два дня содержания под стражей российский олигарх предстал перед следственным судьей финансового отдела парижского суда.

Несмотря на запрос прокуратуры о взятии его под стражу, Кузьмичев вышел из суда свободным, с обязательством уплатить залог в размере 8 млн евро. Ему запрещено покидать пределы Франции.

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Также французская полиция провела обыски на вилле в Сен-Тропе, где проживал Кузьмичев, и в его частном отеле в Париже. В этих операциях были задействованы сорок полицейских из Raid и BRI, которые отвечали за безопасность помещений.

Издание со ссылкой на собственные источники, утверждает расследование в отношении Кузьмичева началось в феврале 2023 года. "Подозреваемое мошенничество связано с владением имуществом во Франции и незадекларированными доходами", – сообщил Le Monde источник в судебной системе. Эта версия была подкреплена отчетом Tracfin, подразделения финансовой разведки Берси, летом 2022 года.

Напомним:

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Российский миллиардер подал в суд на французские власти, пытаясь вернуть доступ к двум своим яхтам, утверждая, что таможенники не имели права обездвижить их, несмотря на то, что он находится в санкционном санкционном списке ЕС.