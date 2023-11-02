Макрон усилит защиту французских компаний от иностранных поглощений

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует установить более жесткие правила относительно поглощений французских компаний, акцентируя на инвесторах из США и Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что французское правительство вскоре установит более жесткие правила в отношении поглощений инвесторами из-за пределов ЕС. Порог для инициирования пересмотра будет снижен, а количество охраняемых территорий расширено, чтобы включить критическое сырье, а также французские подразделения иностранных компаний.

По словам одного французского чиновника, также обсуждается более агрессивный подход, благодаря которому государственные фонды могут приобрести технологии за рубежом и даже в США.

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Французские чиновники убеждают, что необходимо жестче проверять инвестиции по образцу Комитета по иностранным инвестициям в США, а также поддерживать правительственные механизмы, которые могут вмешаться и купить стратегические активы.

Добавляется, что Франция давно настаивает на уверенной европейской промышленной политике. Пандемия, война России против Украины и масштабная программа зеленых субсидий Джо Байдена дали этому новый толчок.

Париж рассматривал эти вызовы как причины использовать государственные силы для защиты ключевых отраслей промышленности от того, что считается нечестной конкуренцией со стороны таких союзников, как США, и потенциально враждебных игроков, таких как Китай.

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Экономическая правда.