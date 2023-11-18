Аудит Минобороны выявил нарушения в тендере на папки для ВСУ за 351 гривну

Министерство обороны через свою службу внутреннего аудита проверило, были ли законны действия должностных лиц, которые провели тендер на закупку обложек папок личного дела по цене 351 гривна за штуку.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно результатам проверки, за четыре месяца до тендера Кадровый центр ВСУ предложил внести изменения в техническую спецификацию обложек, благодаря которым в заявке Командования Сил логистики установили цену - 351 грн за штуку.

После старта торгов от производителей по первому лоту поступило только одно ценовое предложение, которое равнялось ожидаемой стоимости. В минобороны добавляют, что предложение прислал производитель ЧАО Киевская полиграфическая фабрика "ЗОРЯ".

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"После этого МОУ выяснило, что на рынке есть более дешевые предложения - например, похожие образцы папок по цене от 140 до 325 гривен. Аудиторы закупили у ФЛП образец такого товара по цене 120 гривен - это акционная цена от основной 140 гривен (при этом неизвестно, может ли этот продавец удовлетворить потребность по количеству тендера, который включает 4 лота общим количеством 58 тысяч единиц)", - говорится в сообщении.

Кроме того, было установлено, что изменения, предложенные Кадровым центром ВСУ относительно технических параметров обложек, предоставлены без обоснования. Ответственные лица Департамента ресурсного обеспечения МОУ не подписали договор по этому тендеру.

Соответственно, служба внутреннего аудита предложила кадровому центру ВСУ внести изменения, которые позволят уменьшить стоимость товара и увеличить количество участников аукциона.

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Также Служба внутреннего аудита Министерства обороны Украины продолжает мониторинг и исследование рискованных операций. Сейчас материалы внутренних аудитов приобщены к 25 уголовным производствам.

Экономическая правда.