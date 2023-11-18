Две тысячи семей в Одесской области остались без света после ночных обстрелов россиян

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В Одесской области россияне попали в объект энергетической инфраструктуры, в результате чего без света остаются 2 тыс абонентов.

Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер и пресс-служба ДТЭК.

"В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Один гражданский сотрудник получил ранения, его госпитализировали. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали", - отметил Кипер.

В ДТЭК сообщили, что в области 2 000 семей осталось без света, а ситуация также осложнилась неблагоприятными погодными условиями. Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.

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Кроме того, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, заявил, что атака врага и вызванные ею повреждения энергообъекта региональных электросетей в Одесской области не повлияет на стабильность работы энергосистемы.

Экономическая правда.