Две тысячи семей в Одесской области остались без света после ночных обстрелов россиян
В Одесской области россияне попали в объект энергетической инфраструктуры, в результате чего без света остаются 2 тыс абонентов.
Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер и пресс-служба ДТЭК.
"В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Один гражданский сотрудник получил ранения, его госпитализировали. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали", - отметил Кипер.
В ДТЭК сообщили, что в области 2 000 семей осталось без света, а ситуация также осложнилась неблагоприятными погодными условиями. Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.
Кроме того, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, заявил, что атака врага и вызванные ею повреждения энергообъекта региональных электросетей в Одесской области не повлияет на стабильность работы энергосистемы.
Экономическая правда.