Две трети спроса на валюту в Украине формируют нацбезопасность, оборона и ТЭК  

Доля сектора Национальной безопасности и обороны в покупке валюты за 10 месяцев 2023 года составила 29% по сравнению с 31% с начала войны и до конца прошлого года.

Об этом говорится в презентации Национального банка Украины о валютном рынке страны по данным 100 крупнейших покупателей, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно ей, больше доля только топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которая в этом году сократилась сразу на 9 п.п. – до 33%.

При этом, к примеру, доля покупки валюты машиностроения составляет до 12%, доли покупки валюты под импорт химии и потребительских товаров составляют до 6% и 8% соответственно, других отраслей – до 9%.

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Покупка валюты под выполнение обязательств по кредитам резидентам и нерезидентам в инвалюте находится на уровне - 4% и 1% соответственно.

Нацбанк уточнил, что в этом году среднедневной объем покупки безналичной валюты вырос с 205 млн долларов в прошлом году до 236 млн долларов в текущем. Тогда как продажи увеличились со 172 млн долларов (без нужд правительства) до 184 млн долларов.

Структура спроса на покупку валюты не подверглась сильным изменениям. В частности, покупка с целью проведения импортных операций с прошлого года снизилась на 1 п.п. – до 89%, тогда как приобретение инвалюты физлицами выросло на 2 п.п. – до 6%, в том числе за счет ослабления валютных ограничений в августе.

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По данным НБУ без учета средств правительства, за 10 месяцев этого года доля экспортной выручки в структуре предложения выросла на 3 п.п. – до 66%, а объемы продажи ранее купленной и неиспользованной валюты на 2 п.п. – до 8%.

Тем временем удельный вес проданной физлицами валюты сократился на 1 п.п. - до 5%, тогда как доля продажи кредитных средств колебалась фактически на прошлогоднем уровне: по кредитам нерезидентов она осталась на уровне 1%, резидентов – выросла на 1 п.п., до 3%.

Доля собственных средств продавцов в предложении валюты осталась на уровне 3%.

Остаток средств по другим направлениям продажи сократился с 19% в декабре 2022 года до 14% по итогам октября-2023.

Лидерские позиции по продаже валюты, по данным НБУ, сохраняют за собой агропромышленный (АПК) и горно-металлургический комплексы (ГМК): доля АПК увеличилась в этом году на 1 п.п. – до 33%, тогда как ГМК сократилась на 1 п.п. – до 24%.

Идущий следом ТЭК в этом году смог нарастить свою долю сразу до 19% с 14% в прошлом году, тогда как доля IT сектора снизилась на 3 п.п. – до 8%.

Объемы продажи валюты международными и благотворительными организациями, а также машиностроительной и транспортной отраслью остались на прежнем уровне - 9% и 4% соответственно, а других отраслей снизились на 1 п.п. – до 4%.