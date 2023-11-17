"Укрэнерго" ожидает подписания соглашения для финансирования ЕБРР до конца года
"Укрэнерго" планирует до конца 2023 года подписать соглашение о привлечении до 200 млн евро финансирования от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Об этом во время брифинга в Медиацентре "Украина - Укринформ" заявил глава правления компании Владимир Кудрицкий.
"Планируется привлечение от 150 до 200 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития кредита с грантовым компонентом. Планируем до конца года кредитное соглашение подписать", - пояснил Кудрицкий.
Руководитель "Укрэнерго" напомнил, что летом Кабинет Министров, "Укрэнерго" и ЕБРР подписали меморандум о привлечении средств. Сейчас кредитное соглашение находится на финальном этапе согласования.
Напомним:
В июне 2023 года ЕБРР и правительство Украины договорились объединить усилия для мобилизации нового большого пакета финансирования для поддержки энергетической безопасности страны, банк выделит 600 миллионов евро в виде займов и грантов от международных партнеров.
Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подписал три меморандума о взаимопонимании с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по мобилизации 200 млн евро для "Укрэнерго", 200 млн евро для "Нафтогаза" и 200 млн евро для "Укргидроэнерго".
Экономическая правда