"Укрэнерго" ожидает подписания соглашения для финансирования ЕБРР до конца года

Владимир Кудрицкий Forbes

"Укрэнерго" планирует до конца 2023 года подписать соглашение о привлечении до 200 млн евро финансирования от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом во время брифинга в Медиацентре "Украина - Укринформ" заявил глава правления компании Владимир Кудрицкий.

"Планируется привлечение от 150 до 200 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития кредита с грантовым компонентом. Планируем до конца года кредитное соглашение подписать", - пояснил Кудрицкий.

Руководитель "Укрэнерго" напомнил, что летом Кабинет Министров, "Укрэнерго" и ЕБРР подписали меморандум о привлечении средств. Сейчас кредитное соглашение находится на финальном этапе согласования.

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Напомним:

В июне 2023 года ЕБРР и правительство Украины договорились объединить усилия для мобилизации нового большого пакета финансирования для поддержки энергетической безопасности страны, банк выделит 600 миллионов евро в виде займов и грантов от международных партнеров.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подписал три меморандума о взаимопонимании с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по мобилизации 200 млн евро для "Укрэнерго", 200 млн евро для "Нафтогаза" и 200 млн евро для "Укргидроэнерго".

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Экономическая правда