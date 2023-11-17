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Акции Volvo Cars упали до рекордно низкого уровня: причины

Пятница, 17 ноября 2023, 17:51 - Алексей Павлыш
 
reuters

Акции шведского автопроизводителя Volvo Cars упали на 14% до рекордно низкого уровня в пятницу после того, как его мажоритарный акционер, китайская Geely, продала небольшую часть своего пакета акций с большим дисконтом к цене на закрытии торгов предыдущего дня.

Об этом пишет Reuters.

В четверг Geely начала размещение 100 миллионов акций Volvo Cars, которые, по словам участников сделки, после закрытия рынка были проданы по цене около 37 шведских крон за штуку, или в общей сложности на сумму 350 миллионов долларов США.

Продажа 3,4% акций оставляет Geely с долей в Volvo Cars 78,7%, говорится в заявлении китайской компании.

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"Размещение увеличит количество акций, находящихся в свободном обращении, и еще больше расширит базу акционеров Volvo Cars. Средства, полученные Geely Holding, будут направлены на поддержку развития бизнеса внутри группы", - добавили в компании.

Средства, полученные от продажи акций, не пошли Volvo Cars.

Volvo Cars отказалась от дальнейших комментариев относительно продажи акций.

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Экономическая правда

Volvo Geely авто акции
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