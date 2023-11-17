Apple испытывает трудности с разработкой собственных чипов на замену Qualcomm – СМИ

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Компания Apple Inc еще больше отстала от своих многомиллиардных усилий по созданию модемного чипа для iPhone из-за сложности замены сложного компонента Qualcomm Inc.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознаймоленые источники.

По словам агентства, компания уже отложила цель по выпуску собственного чипа до следующего года и маловероятно, что сможет создать его до весны 2025 года. В результате выпуск чипа может быть отложен вплоть до 2026 года, когда истекает срок действия соглашения между Apple и Qualcomm.

Цель компании состоит в том, чтобы создать модемный чип, который будет загружать данные быстрее, чем все существующие технологии. Однако, по информации Bloomberg, амбиции Apple по производству собственных чипов требуют больше времени, чем ожидалось. В случае если этот компонент будет плохо работать, у пользователей будет пропадать соединение с интернетом и разрываться телефонная связь.

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Представитель компании отказался от комментариев.

Проблемы Apple с разработкой модемов стали достоянием общественности в сентябре, за день до презентации iPhone 15. Qualcomm заявила, что будет продолжать поставлять Apple чипы в течение следующих лет, давая понять, что внутренние усилия компании испытывают трудности.

После этого заявления сотрудничество, которое должно было завершиться до 2024 года, продлили до 2026 года. Но соглашение лишь подтвердило то, что люди внутри компании знали уже давно: работа Apple над созданием собственной технологии до сих пор была разочарованием.

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Как добавляет Bloomberg, Apple также занимается разработкой собственного полупроводника для беспроводной связи и Bluetooth, который может заменить технологии Broadcom Inc. Но у этого проекта есть свои сложности, указывает агентство.

11 сентября стало известно, что Apple продлила соглашение о поставках чипов с Qualcomm до 2026 года включительно. Срок действия прежнего соглашения истекал в нынешнем году, и iPhone 15, который был представлен 12 сентября, должен был стать одним из последних устройств с модемным чипом от Qualcomm.

Но в результате продления соглашения Qualcomm сохранит свою позицию в цепочке поставок Apple. По данным агентства, Apple - крупнейший клиент Qualcomm, и на него приходится почти четверть выручки.

Экономическая правда