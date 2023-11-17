Польский сыр даже с доставкой дешевле: сыроварам Украины грозит рост конкуренции 

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Подорожание молока на 20% сделало украинские сыры неконкурентными по сравнению с польскими.

Об этом пишет отраслевое аналитическое агентство "Инфагро".

"С начала осени ведущие украинские производители сыра уже дважды увеличивали прайсы на свою продукцию исходя из подорожания сырого молока на 20%. Правда, цены на сыр за этот период были увеличены пока только на 10%", - отмечают аналитики.

По словам экспертов, сыроварам, скорее всего, придется и дальше давить на торговые сети, добиваясь увеличения цен.

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Но сравнивая цены на продукцию отечественных сыроделов и на польские сыры, эксперты отметили, что польский товар даже с доставкой в Украину уже заметно дешевле.

"Нетрудно догадаться, какой сыр будут закупать сети", - говорят аналитики.

В качестве примера роста интереса к импортному сыру они привели торговую статистику.

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Так, в октябре 2023 года закупки сыров – твердых, полутвердых, белых – увеличились сразу на 10% по сравнению с сентябрем и более чем на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

"В ноябре импорт сыра вырастет еще более существенно, ведь и сети, и дистрибьюторы готовятся к предновогоднему оживлению торговли", - резюмировали в "Инфагро".

Экономическая правда