Все разделы
Укр / Рус

Польский сыр даже с доставкой дешевле: сыроварам Украины грозит рост конкуренции 

Пятница, 17 ноября 2023, 16:57 - Лия Ильченко
 
Getty Images

Подорожание молока на 20% сделало украинские сыры неконкурентными по сравнению с польскими.

Об этом пишет отраслевое аналитическое агентство "Инфагро".

"С начала осени ведущие украинские производители сыра уже дважды увеличивали прайсы на свою продукцию исходя из подорожания сырого молока на 20%. Правда, цены на сыр за этот период были увеличены пока только на 10%", - отмечают аналитики.

По словам экспертов, сыроварам, скорее всего, придется и дальше давить на торговые сети, добиваясь увеличения цен.

Реклама:

Но сравнивая цены на продукцию отечественных сыроделов и на польские сыры, эксперты отметили, что польский товар даже с доставкой в Украину уже заметно дешевле. 

"Нетрудно догадаться, какой сыр будут закупать сети", - говорят аналитики.

В качестве примера роста интереса к импортному сыру они привели торговую статистику.

Реклама:

Так, в октябре 2023 года закупки сыров – твердых, полутвердых, белых – увеличились сразу на 10% по сравнению с сентябрем и более чем на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

"В ноябре импорт сыра вырастет еще более существенно, ведь и сети, и дистрибьюторы готовятся к предновогоднему оживлению торговли", - резюмировали в "Инфагро".

Экономическая правда

сыр молоко Польша конкуренция
Реклама:
Материалы по теме
Те, кого нельзя называть: на что украинский бизнес переименовывает фету, коньяк и шампанское 3 августа 2021, 10:00
Импорт сыров в Украину вырос в два раза за год 29 января 2021, 09:00
Шестерых производителей "молочки" оштрафовали за псевдомасло и псевдосыр 10 декабря 2020, 20:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте