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В Минэнерго отреагировали на сообщение о повышении тарифа на свет с 1 января

Пятница, 17 ноября 2023, 14:02 - Лия Ильченко

Сообщения о повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 января - это ИПСО.

Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины 17 ноября.

"Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока не предвидится", - говорится в заявлении.

Как отмечают в министерстве, 17 ноября ряд СМИ и Telegram-каналов распространили ложную информацию о якобы повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года. В этих сообщениях идет ссылка на интервью главы НКРЭКУ Константина Ущаповского.

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"Однако сам спикер не делал таких утверждений в своем интервью. НКРЭКУ публично опровергла информацию, изложенную в журналистских сообщениях", - отмечают в Минэнерго.

Как отмечают в министерстве, ложная информация об отключении света, неготовности энергосистемы к зиме или о повышении тарифов постоянно распространяется россиянами в нашем информационном пространстве.

"Их цель - посеять страх, панику, уменьшить веру общества в Победу и, как следствие, - ослабить всю страну и нашу способность противостоять врагу. Именно поэтому подыгрывание украинскими журналистами этим российским ИПСО неприемлемо. Поэтому еще раз обращаемся с просьбой быть бдительными и не помогать действиям врага в информационном пространстве", - отметили в министерстве.

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Напоминаем:

Тариф на электроэнергию для населения был повышен с 1 июня 2023 года. Сейчас тариф составляет 2,64 гривны/кВт-час.

Повышение объяснили потребностью в средствах на восстановление инфраструктуры после российских обстрелов.

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