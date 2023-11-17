Укрзализныця и литовская LTG Cargo протестировали перевозки из порта Клайпеда в Киев

АО "Укрзализныця" и транспортная компания литовской железной дороги LTG Cargo успешно провели тестирование нового интермодального маршрута перевозки грузов Клайпеда – Каунас – Киев.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Тестовый рейс реализовали уже через два месяца после официальной встречи LTG Cargo и Укрзализныци. Тестовая поездка интермодального поезда продолжалась 9 суток. В ходе нее были отработаны все технологические процессы. В дальнейшем плановая продолжительность маршрута составит 5 суток.

"Работа с Украиной, предоставление клиентам интересных решений для перевозки грузов между Литвой и Украиной всегда в центре нашего внимания. Вместе с нашими партнерами мы постоянно ищем пути облегчения и содействия более эффективному перемещению грузов между странами", – отметил руководитель LTG Cargo Эгле Шиме.

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В рамках тестирования маршрута полуприцепы с грузом были доставлены на Каунасский интермодальный терминал из Клайпедского морского порта, где были загружены на железнодорожный подвижной состав и отправились в Киев, куда прибыли за 9 дней.

"Грузы по маршруту Клайпеда – Каунас будут перевозиться LTG Cargo в Литве и LTG Cargo Polska в Польше. В пункте пропуска Медика (Польша) — Мостиска (Украина) полуприцепы с грузом будут перегружать с европейских на украинские широкопутные платформы и транспортироваться по Укрзализныце на терминал "Лески" в Киеве. Отсюда грузы могут распределяться по стране автомобильным транспортом", – сообщил член правления АО "Укрзализныця" Вячеслав Еремин.

В настоящее время по заказу клиентов LTG Cargo и его партнеры осуществляют перевозку грузов по трем международным маршрутам, которые соединяют Литву и Украину через пограничные пункты Мостиска — Медика, Ягодин — Дорогуск и Изов — Грубешув. Такими путями транспортируют преимущественно нефть и сельскохозяйственную продукцию.

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По желанию клиентов грузы, перевозимые по железной дороге по этому маршруту, также могут быть транспортированы как из/в морской порт Клайпеда, так и в любую точку стран Балтии.

При наличии спроса заказчиков этот маршрут из Литвы в Украину сможет эффективно и безопасно транспортировать удобрения, ПЭТ-гранулы, соль и т.д. В Литву из Украины рассматривается возможность импорта зерновых культур, строительных материалов, продуктов и напитков.

В перспективе и при необходимости будет рассматриваться возможность введения регулярного маршрута поездов в этом направлении, а LTG Cargo и Укрзализныця готовы предоставить локомотивы и специализированные платформы, необходимые для перевозки грузов по этому маршруту.

Напоминаем:

АО "Укрзализныця" совместно с австрийскими и немецкими партнерами провело тестовый интермодальный рейс по перевозке автомобильных полуприцепов по маршруту Киев — Будапешт.