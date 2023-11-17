Рекордные прибыли во время войны: в топе государственные и иностранные банки

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За три квартала 2023 года украинские банки получили уже в 1,4 раза больше прибыли, чем за весь 2021 год

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные НБУ.

Так, с января по сентябрь украинские банки в целом получили прибыль 109,85 млрд грн. Это уже в 1,4 раза больше, чем заработки украинских финучреждений за весь относительно мирный 2021 год - 77,53 млрд грн.

Лишь 10% банков, большинство из них - частные - с начала года получили убытки: их общая сумма составляет 155 млн грн.

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Зато топ-10 банков по прибыли не меняется с начала года: туда входят все государственные банки, 4 с иностранным капиталом и 1 - с частным. Сейчас именно этот топ финучреждений зарабатывает 87% от суммарной прибыли всех банков в стране.

Государственные банки

Неизменным лидером топ-10 остается Приватбанк: 43,4 млрд грн прибыли за три квартала. Это уже вдвое больше к соответствующему периоду 2021 года. Зато доля Привата в общей прибыли всех банков упала до 39%. Вместе государственные ПриватБанк и Ощадбанк за 9 месяцев 2023 заработали чуть больше половины (52%) общей прибыли всех украинских банков.

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В целом доля заработка государственных банков увеличилась в третьем квартале до 63,5%. Преимущественно, это произошло из-за того, что банк Сенс стал государственным.

Иностранные банки

За три квартала банки с иностранным капиталом получили 26,9 млрд грн прибыли - в 1,6 раза больше, чем в соответствующий период 2021 года (16,7 млрд грн). Доля заработков этой группы в общей прибыли всех банков составила 24,5%.

Лидером остается Райффайзен банк - за 9 месяцев текущего года банк заработал 6,14 млрд грн. Это почти четверть от суммарной прибыли иностранных банков. Также в топ-3 банков с иностранным капиталом попали Укрсиббанк - 5,66 млрд грн (21%) и ОТП банк - 4,75 млрд грн (17,5%).

Банки с частным капиталом

Банки с частным капиталом за 9 месяцев 2023 года получили 13,3 млрд грн прибыли - почти в 1,5 раза больше к соответствующему периоду 2021 года. Доля этой группы в общей прибыли незначительно уменьшилась с весны и составила 12%.

Лидером группы по-прежнему остается ПУМБ, который заработал 5,68 млрд грн за три квартала текущего года. Это почти половина - 43% - от суммарной прибыли банков этой группы. Вместе с Универсал банком, который за этот период заработал 2,86 млрд грн, они получили почти 2/3 от суммарной прибыли этой группы банков.

Напоминаем:

На 4 банка стало меньше в стране с начала года: у трех из них НБУ отозвал лицензии - речь идет о Форварде, Айбоксе и Конкорде. Еще одно финучреждение обанкротилось - Укрстройинвестбанк. Всего сейчас в Украине работает 63 банка.

Сейчас в Украине рассматривается возможность о введении дополнительного налогообложения сверхприбылей банков. Налог планируется увеличить с 18% до 50% за 2023 год и до 25%, начиная с 2024 года.

Предполагается, что, в случае принятия законопроекта 9656-д, этот налог принесет в Госбюджет дополнительные 24-25 млрд грн только за 2023 год и по 6-7 млрд в последующие годы.

Несмотря на то, что сейчас законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении, соответствующие поступления уже заложены в госбюджет 2024 года - +9,9 млрд грн.