Нефть дешевеет четвертую неделю подряд из-за избытка предложения

Цены на нефть продолжают снижаться четвертую неделю подряд, потеряв уже около шестой части своей стоимости, из-за опасений рынка относительно глобального спроса.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent составляют 77,49 долл за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стоит 72,96 долл. Обе нефти потеряли около шестой части своей стоимости за последние четыре недели.

"В этом году цены на нефть несколько снизились, несмотря на то, что спрос превысил наши оптимистичные ожидания", - отмечают аналитики Goldman Sachs.

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Снижение цен на нефть на этой неделе в основном было вызвано резким ростом запасов сырой нефти в США и сохранением добычи на рекордном уровне, что, по мнению аналитиков, вызвало опасения относительно слабого спроса в крупнейшем потребителе нефти в мире на фоне высокой добычи.

"Недавнее падение цен также может заставить Саудовскую Аравию продолжить дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до 2024 года", - говорится в сообщении.

"Стало понятнее, что баланс нефти до конца этого года не такой напряженный, как ожидалось изначально", - отмечают аналитики ING в своем отчете.

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Перенос дополнительных сокращений поставок из Саудовской Аравии на начало 2024 года должен помочь стереть ожидаемый профицит и оказать некоторую поддержку рынку, считают в ING.

Экономическая правда.