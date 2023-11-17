США готовы выделить еще полмиллиарда долларов для укрепления украинской энергосистемы

Соединенные Штаты планируют выделить около 500 миллионов долларов на усиление устойчивости украинской энергосистемы.

Об этом сообщил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Паетт во время пресс-брифинга, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты уже предоставили Украине более 520 млн долл. помощи на энергетический сектор. Мы знаем, что на подходе – еще 500 млн долл., – сказал он.

Паэтт уточнил, что эти средства направлены главным образом на удовлетворение срочных потребностей, в том числе поиск новых трансформаторов и мощностей для восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной россиянами.

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"Владимир Путин пытался превратить зимние холода в оружие и использовать зиму как инструмент, чтобы сломать волю украинского народа. Я уверен, что он терпит неудачу", - подчеркнул представитель Госдепа

В то же время США работают с украинским правительством над развитием децентрализованной энергетической системы, полностью интегрированной с Европой – более устойчивой и гораздо более экологичной.

Напоминаем:

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В октябре Соединенные Штаты Америки выделили 522 миллиона долларов на закупку энергооборудования и защиты украинской энергосистемы.