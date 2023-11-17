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США готовы выделить еще полмиллиарда долларов для укрепления украинской энергосистемы

Пятница, 17 ноября 2023, 09:00 - Анастасия Жарикова

Соединенные Штаты планируют выделить около 500 миллионов долларов на усиление устойчивости украинской энергосистемы.

Об этом сообщил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Паетт во время пресс-брифинга, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты уже предоставили Украине более 520 млн долл. помощи на энергетический сектор. Мы знаем, что на подходе – еще 500 млн долл., – сказал он.

Паэтт уточнил, что эти средства направлены главным образом на удовлетворение срочных потребностей, в том числе поиск новых трансформаторов и мощностей для восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной россиянами.

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"Владимир Путин пытался превратить зимние холода в оружие и использовать зиму как инструмент, чтобы сломать волю украинского народа. Я уверен, что он терпит неудачу", - подчеркнул представитель Госдепа

В то же время США работают с украинским правительством над развитием децентрализованной энергетической системы, полностью интегрированной с Европой – более устойчивой и гораздо более экологичной.

Напоминаем:

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В октябре Соединенные Штаты Америки выделили 522 миллиона долларов на закупку энергооборудования и защиты украинской энергосистемы.

США Украина энергетика
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