Оптимизм бизнеса в Украине достаточно высок, но перестал расти - исследование

Оптимизм украинского бизнеса в ближайшей перспективе достаточно высок, но в последние месяцы перестал расти.

Это показал 18-й ежемесячный опрос Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

В целом, согласно исследованию, у бизнеса присутствует оптимизм в 3-х и 6-месячной перспективе, но в последние месяцы перестал расти.

"Некая неопределенность относительно того, будут ли мощные атаки против нашей инфраструктуры. Мы ожидаем мощные атаки дронами и ракетами от государства-агрессора. Соответственно, это все может влиять на неопределенность бизнеса", - сказал в ходе презентации исследования старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.

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Пока этот фактор влияет незначительно. И наблюдаемый рост неопределенности в краткосрочной перспективе еще не существенный: в отношении производства – с 9% в сентябре до 12% в октябре, продаж – с 9% до 11%.

Планируют наращивать производство в ближайшие 3-4 месяца 40,5% респондентов (41,7% в сентябре), сокращать - 5,3% (2,9% в сентябре).

В то же время, доля предприятий, работающих на почти полную и полную мощность (75% и больше), выросла после трех месяцев спада - с 55% в сентябре до 59% в октябре.

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Хотя индекс восстановления деловой активности снижается второй месяц подряд.

На трудности с прогнозами, что будет с деятельностью предприятия через два года, указали 56,7% опрошенных против 56% месяцем ранее. Через два года планируют расширить деятельность 25,3% респондентов, остаться на текущем уровне – 68,8%, сузит деятельность – 5,9%, что примерно равно показателям за сентябрь.

Что касается преград для ведения бизнеса, то в октябре рост цен на сырье, материалы и товары сохранил за собой лидерство, а его показатель вырос с 46% до 48%.

Уменьшение спроса переместилось с 5-го на 2-е место, при этом его значение осталось на уровне 33%, тогда как преграда "опасно работать" опустилась со 2-го на 3-е место с показателем 33% и разделила его с нехваткой рабочей силы, тогда как в сентябре на них указали соответственно 40% и 37% респондентов.

Перебои с электроэнергией, несмотря на уменьшение с 32% до 28%, остаются на 6-м месте уже третий месяц подряд.

Также резко выросла такая преграда, как "государственное регулирование курса валют" - с 11% в сентябре до 22% в октябре, заняв 7-е место.

В октябре индекс восстановления деловой активности (ИВДА) остался относительно высоким. Но снизился по сравнению с предыдущим месяцем с 35% до 31%.

Этому способствовало уменьшение доли предприятий, сообщивших об улучшении финансово-экономической ситуации, до 43% и увеличение тех, у кого изменений не наблюдалось до 45%.

Отмечается, что доля предприятий, сообщающих о росте экспорта, уменьшилась с 23,9% до 21,2%, сократился он у 17,9% (19,9% в сентябре), не изменился - у 60,9% (56,2% в сентябре).

Согласно опросу, бизнес третий месяц подряд снижает свои ожидания роста продаж: баланс ответов ухудшился до 36% против 40% и 47% в предыдущие два месяца, тогда как баланс оценки текущих продаж также ухудшился с 19% до 15%.

Подчеркивается, что объем портфеля новых заказов для опрошенных предприятий в октябре остался на прежнем уровне – около двух месяцев после снижения с трех месяцев в январе-апреле 2023 года, однако растет расслоение: доля предприятий с заказами до двух месяцев выросла до 58% с 51-53% в мае-сентябре.

Говоря о занятости, 3,9% опрошенных сообщили о планах увеличить ее в ближайшие 3-4 месяца (3% в сентябре), тогда как намерены сократить численность работников 4,1% (3,0% в сентябре), а не ожидают изменений 92%.

О проблемах с поиском квалифицированных работников сообщили в последнем опросе 27,7% респондентов (25,7% в сентябре), неквалифицированных - 18,8% (18% в сентябре).

В октябре-2023 доля положительных оценок госполитики поддержки бизнеса остается неизменной с августа – 8% третий месяц подряд. Нейтрально ее оценивают 57%, как и в сентябре, доля неопределившихся респондентов несколько уменьшилась - с 20% в сентябре до 19% в октябре.

В то же время в рейтинге преград для роста бизнеса на третье место поднялось чрезмерное налогообложение с показателем 38% против 30% в июле и 21% в апреле, почти догнав низкий спрос, балансирующий на уровне 39-41%. Основной преградой респонденты называют войну – 72%.

В опросе приняло участие 534 предприятия разных размеров из 21 региона Украины, он проходил с 16 по 31 октября.