PwC Cyprus, вероятно, нарушил санкции во время работы на российского олигарха Мордашова – СМИ

Алексей Мордашов Forbes Russia

PwC Cyprus помогла российскому олигарху Алексею Мордашову продать жене долю в TUI Group в тот же день, когда ЕС ввел против него санкции в связи с началом полномасштабного российского вторжения в Украину. А документы, касающиеся сделки, пересылали на подпись в первые дни марта 2022 года - вероятно, PwC Cyprus нарушила этим санкции ЕС.

Об этом свидетельствует утечка документов шести кипрских поставщиков корпоративных услуг, которая стала основой международного расследовательского проекта Cyprus Confidential, пишет Проект расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Cyprus Confidential - глобальное расследование на базе утечки 3,6 млн документов шести кипрских компаний, которые занимаются регистрацией фирм и консалтингом. Его под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкого Paper Trail Media провели 270 журналистов из 69 медиа.

"Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, сотрудники кипрского филиала международного аудиторского гиганта PwC поспешили завершить сделку по продаже многомиллионных активов российского олигарха Алексея Мордашова.

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Европейские активы Мордашова - в 2021 году журнал Forbes назвал его самым богатым россиянином, - как и других прокремлевских миллиардеров, могли заморозить в случае введения против него санкций из-за войны", - говорится в материале.

Утечка документов показала, что PwC помогла Мордашову продать жене долю в TUI Group в тот же день, когда ЕС ввел против него санкции в связи с началом полномасштабной войны РФ против Украины.

Документы, касающиеся сделки, пересылали на подпись в первые дни марта 2022 года - таким образом, вероятно, PwC Cyprus нарушила санкции ЕС против Мордашова.

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В то же время в кипрском ведомстве по контролю за соблюдением санкций сообщили, что знают о продаже акций TUI и проводят расследование, однако не раскрыли, кого именно они проверяют.

В PwC Cyprus отрицали, что не слышали о разбирательстве, а "в случае выявления правонарушений принимают соответствующие меры".

В TUI также сказали, что не знают о кипрском расследовании, однако отметили, что, судя по предоставленным журналистами данным, сделка "недействительна".

Представитель Мордашова заявил, что бизнесмен никогда не нарушал "закон - в Европе, России или других юрисдикциях". Он отметил, что санкции против его клиента "абсолютно необоснованные и несправедливые, они противоречат международным законам, не говоря уже о здравом смысле".

Отмечается, что PwC также помогла металлургическим магнатам Александру Абрамову и Александру Фролову до попадания под британские санкции переписать совместную компанию и другие активы на сыновей.

Документы, легшие в основу расследования в отношении Мордашова, утекли из Cypcodirect Ltd - кипрского провайдера корпоративных услуг, который тесно сотрудничал с PwC Cyprus. В утечку попала обширная переписка сотрудников PwC и документы, которые кипрский филиал готовил для клиентов.

Описывая детали вероятного нарушения санкций со стороны PwC, журналисты обращают внимание, что PwC не закрыла сделку Мордашова до момента, когда он попал под санкции - об этом свидетельствуют, в частности, документы для подписи, которые попали в утечку данных.

Куш Амин, юрист Transparency International, говорит, что письма и файлы указывают на вероятность того, что PwC Cyprus работала на Мордашова после того, как Брюссель ввел против него санкции.

"Соглашение требует дальнейшего расследования, поскольку документы указывают на то, что его могли финализировать только после публикации санкционного списка", - считает Амин.

PwC Cyprus могла нарушить санкции ЕС, работая над соглашением даже 28 февраля 2022 года. Европейский чиновник рассказал партнерам OCCRP The Guardian и Paper Trail Media, что санкции вступили в силу "в первый час дня публикации" официального сообщения. Это означает, что технически санкции в отношении Мордашова действовали уже весь день 28 февраля 2022 года - вероятно, ни он сам, ни PwC не знали об этом до вечера, когда ЕС выпустил официальное заявление.

Кроме этого, PwC помогла еще двум российским олигархам - Александру Абрамову и Александру Фролову - переоформить активы накануне санкций.

В тот же день, когда Британия объявила о санкционном списке, в который попали и указанные олигархи, сотрудники PwC попытались срочно организовать трансфер 100 миллионов долларов из кипрской компании, которой вместе владели Абрамов и Фролов, в их фирму на Британских Виргинских островах (БВО). Неизвестно, было ли это попыткой минимизировать санкционные риски, однако таким образом средства оказались недоступными для властей ЕС и США.

США и ЕС не вводили санкций против Абрамова и Фролова. Бизнесмены не ответили на запросы о комментарии.

Экономическая правда