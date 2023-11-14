Цифровой безвиз: Кабмин разрешил электронные подписи стран ЕС в Украине

фото: правительственный портал

Кабинет миеистров поддержал постановление, которое, в частности, позволяет использовать квалифицированные электронные подписи стран ЕС в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Также принятое постановление позволяет вносить в Доверительный список иностранных поставщиков электронных доверительных услуг.

"Это позволит гражданам ЕС подписывать в Украине е-документы своими е-подписями и предоставлять электронные доверительные услуги в нашем государстве.

Реклама:

Такие изменения упростят электронное взаимодействие с иностранными партнерами, в частности, при ведении бизнеса. Кроме того, поспособствуют полноценному использованию украинских е-подписей за рубежом и шерингу е-документов ЕС в Украине.

Принятие постановления также позволяет заключать международные договоры о взаимном признании электронных доверительных услуг с другими странами", - пояснили в министерстве.

Экономическая правда

Реклама: