Лавренчук возглавил набсовет Ощадбанка

Владимир Лавренчук фото: Finclub

Обновленный наблюдательный совет Ощадбанка начал работу - на своем первом заседании он избрал председателем бывшего председателя правления "Райффайзен Банка", регионального директора NEQSOL Holding Ukraine Владимира Лавренчука.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

"Владимир Лавренчук имеет 36 лет опыта в банковской сфере. Из них 27 лет - в топ-менеджменте крупнейших государственного (Ощадбанк) и иностранного ("Райффайзен Банк Аваль") банков. Под его руководством украинский банк "Аваль" был превращен в полноценного члена австрийской банковской семьи Райффайзен.

Начиная с 2020 года он является руководителем украинского офиса NEQSOL Holding с фокусом на инвестиционную деятельность и управление портфелем активов и членом наблюдательного совета Vodafone Украина", - говорится в заявлении банка.

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Также из числа членов были избраны председатели комитетов совета: комитета по вопросам рисков и комплаенса - Элизабет Нельсон; комитета по вопросам аудита - Хуан Энрике Перес Калот; комитета по вопросам назначений и вознаграждений должностным лицам - Владимир Лавренчук; комитета по вопросам стратегии и трансформации - Александр Роднянский.

Как сообщалось в апреле, Кабмин назначил шестерых независимых членов наблюдательного совета "Ощадбанка", четверо из которых являются новыми.

Новыми членами наблюдательного совета являются Михал Крупинський, Владимир Лавренчук, Элизабет Нельсон и Филипп Хизли. Еще два члена - Хуан Энрике Перес Калот и Антон Пятигин сохранили свои места в наблюдательном совете с предыдущей каденции.

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В число членов совета также входят три зависимых члена: Юлия Пашко (от Комитета Верховной Рады), Роза Тапанова (от Кабмина) и Александр Роднянский (от президента Украины).

Экономическая правда