Фонд энергоэффективности отобрал первые ОСМД, которым компенсируют за энергомодернизацию дополнительно 20%

Фонд энергоэффективности утвердил окончательный перечень первых 500 заявок ОСМД, которые участвуют в Программе поддержки энергомодернизации многоквартирных домов "Энергодом" и получат дополнительные 20% к основной сумме компенсации за энергомодернизацию.

Об этом сообщает Минвосстановления.

Отмечается, что из окончательного перечня ОСМД были исключены участники программы "Энергодом", которые подавались ранее, но не выполнили условия грантового договора. Зато следующие по хронологии поступления заявки, были добавлены в перечень первых пятисот.

Сумма их компенсации будет зависеть от выбранного пакета мероприятий.

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Существует 2 типа пакетов:

"Легкий" - предусматривает установку индивидуального теплового пункта, балансировку системы отопления, утепление трубопроводов и установку тепловых счетчиков и составляет 40% от общей стоимости мероприятий по повышению энергоэффективности.

"Комплексный" - предусматривает все мероприятия пакета "Легкий", а также утепление стен, крыши и подвала и составляет 50% стоимости мероприятий по повышению энергоэффективности.

Таким образом с учетом 20%, в зависимости от выбранного пакета, первые 500 ОСМД получат соответственно 60% и 70% на покрытие расходов.

По ориентировочным расчетам, пакет "Легкий" может обеспечить в среднем 20% экономии за отопление. С пакетом "Комплексный" экономия на отоплении может достичь 60%.

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Напоминаем:

С июля 2023 года начался прием новых заявок по упрощенному варианту пакета "Легкий". По этому пакету ОСМД может установить индивидуальный тепловой пункт, а также, при необходимости, тепловой счетчик.

Кроме того, дополнительно можно сделать:

теплоизоляцию трубопроводов системы внутреннего теплоснабжения в неотапливаемых помещениях;

теплоизоляцию или замену трубопроводов системы горячего водоснабжения в неотапливаемых помещениях;

установку автоматических балансировочных клапанов;

замену окон и балконных блоков в местах общего пользования здания;

замену наружных дверей и обустройство тамбуров наружного входа.

Подать заявку на участие в Программе "Энергодом" можно до 31 декабря 2024 года.

Для получения консультации специалиста можно обратиться на электронный адрес support@eefund.org.ua или по телефону +380442229590.

Сейчас общий срок реализации проекта по Программе "Энергодом" составляет 36 месяцев с правом продления на 12 месяцев. Для этого ОСМД нужно подать в Фонд энергоэффективности соответствующую заявку на продление срока реализации проекта.

Программа "Энергодом" реализуется Фондом энергоэффективности с 2019 года.

Эта Программа направлена на поддержку объединений совладельцев многоквартирных домов во внедрении энергоэффективных мероприятий - комплексных технических решений с учетом лучших европейских практик по термомодернизации зданий.

Ею определяются условия и порядок предоставления Фондом энергоэффективности грантов для частичного возмещения ОСМД стоимости энергомодернизации. "Энергодом" действует на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий, а также прифронтовых зон и зон, где ведутся активные боевые действия.

Сейчас более 61 тысячи украинских семей участвуют в программе. Ориентировочная стоимость проектов составляет более 6,7 миллиардов гривен.

Проект реализуется при поддержке Правительства Украины, Европейского Союза, Правительства Германии, Международной финансовой корпорации (IFC) и GIZ.