Фирташ выкупил у Левочкина долю "Интера" и сменил руководство телеканала

Бизнесмен Дмитрий Фирташ в июле 2023 года выкупил часть Сергея Левочкина в ЧАО "Телеканал Интер" и сменил руководство компании в ноябре.

Об этом сообщается на сайте телеканала и на сайте Group DF, передает liga.net.

Ранее Левочкин был миноритарием телеканала, владея 20% в кипрской GDF Media Limited (что на пару с K.H. Media Limited Валерия Хорошковского владела 90% телеканала) через Ovitilio Ltd.

В июле 2023 года Левочкин "перестал быть ключевым участником субъекта" в результате продажи 100% акций Ovitilio Ltd в пользу компании Group DF Holdings Limited. Так, доля Фирташа в Интере увеличилась с 53,4% до 59,5%.

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Структура собственности телеканала "Интер" сейчас выглядит так:

61% – ООО "Украинский медиа-проект" (поровну Дмитрий Фирташ и Валерий Хорошковский);

29% – Group DF Holdings (Дмитрий Фирташ);

10% – ООО "Пегас Телевидение" (Светлана Плужникова).

14 ноября акционеры ЧАО "Телеканал Интер" сменили руководство компании.

Председателя правления Екатерину Шкуратову на должности заменит Александр Пилипец, ранее бывший директором ООО "Национальные информационные системы".

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Также произошли изменения в наблюдательном совете Интера. В частности, из нее ушла Анна Безлюдная, которая с 2015 года являлась представительницей ООО "Украинский медиа-проект". Она продолжит сотрудничество с компанией на уровне Group DF Media.

Главой наблюдательного совета телеканала остается Роберт Шетлер Джонс.