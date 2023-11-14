Минобороны стремится перевести ВСУ на полное обеспечение товарами украинского производства
Министерство обороны работает над тем, чтобы на 100% обеспечивать вооруженные силы бронежилетами, касками, тактическим снаряжением, одеждой и едой украинского производства.
Об этом шла речь во время встречи представителей Минобороны и украинского бизнеса, передает пресс-служба Министерства.
В то же время главными критериями являются качество и конкурентная цена.
Предприниматели говорят, что готовы полностью обеспечивать тыловые потребности ВСУ качественными товарами.
В частности, во время встречи стороны обсуждали, как сделать сотрудничество бизнеса с предусматриваемым государством, чтобы бизнес мог планировать расходы под заказ МОУ.
В 2024 году обеспечением ВСУ одеждой, едой, горюче-смазочными материалами, бронежилетами, касками и тактическим снаряжением будет заниматься "Агентство закупок в сфере обороны" – новое предприятие Минобороны.
В настоящее время предприятие готовится к первым закупкам по направлению питания.
Напоминаем:
Одной из первых закупок нового закупочного агентства Минобороны – ГП "Государственный оператор тыла" – будут турникеты.
Экономическая правда