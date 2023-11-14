Россияне обстреляли территорию возле одной из ТЭС и объект нефтепереработки - Минэнерго

В течение минувших суток российские войска совершили ряд атак на объекты энергетики в Украине, в частности обстреляли территорию возле одной из ТЭС и объект нефтепереработки.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Так, за минувшие сутки российские агрессоры обстреляли территорию возле одной из ТЭС на Донбассе. Пострадавших нет, передает Минэнерго.

Кроме того, в результате обстрела повреждено оборудование на одном из нефтеперерабатывающих объектов.

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Также в Минэнерго сообщили, что на одной из шахт в Донецкой области произошел пожар.

"Вечером из-за перепада напряжения произошел пожар на одной из шахт Донецкой области. Под землей на момент чрезвычайной ситуации находились 45 шахтеров. Продукты горения в горные выработки не попали. За час пожар был ликвидирован и восстановлено электроснабжение шахты", - отметили в ведомстве.

По данным Минэнерго, сейчас энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме. Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. Объем произведенной э/э достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности.

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"Из планового ремонта вышел в работу блок одной из ТЭЦ. Он добавит в энергосистему дополнительные 250 МВт мощности", - дополнили в министерстве.

За минувшие сутки в результате боевых действий в Донецкой области отключали свет у более 9 тыс. абонентов. В Харьковской области есть повреждения линий электропередач. Продолжается разминирование территорий энергетических объектов с привлечением саперов и спецтехники.

В Черниговской области в результате обстрела отключилась воздушная линия, без света остались более 200 потребителей.

В Херсоне за минувшие сутки энергетики восстановили электроснабжение более чем для 3,6 тыс. жителей.

"Всего за сутки энергетики запитали почти 27 тысяч потребителей. Без электроснабжения частично остаются потребители в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях", - констатировали в Минэнерго.

По данным ведомства, экспорт электроэнергии в Словакию, Румынию и Молдову за минувшие сутки составил 1 720 МВт-ч, импорт из этих стран - 1 176 МВт-ч.