Война практически уничтожила спрос на валютные кредиты в Украине – НБУ

Полномасштабное вторжение России практически уничтожило спрос на валютные займы, способствовав переориентации на кредитование в национальной валюте.

Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, передает "Интерфакс-Украина".

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По мнению представителя Нацбанка, это является хорошим индикатором для экономики.

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"Гривневое кредитование превалирует, и вообще, в принципе, гривня более привлекательная для кредитования, чем валюта. Это очень важно, и я думаю, что эта любовь к кредитованию в гривне должна сохраниться и дальше", - сказала она на дискуссии Центра экономических стратегий (ЦЭС).

Дадашова отметила, что ранее основным мотивом валютного кредитования были более низкие ставки по таким кредитам, что в отсутствие у бизнеса реальных потребностей и поступлений в валюте приводило к проблемам. По ее словам, возросшие в войну риски валютного кредитования резко уменьшили интерес бизнеса к нему.

Директор департамента финансовой стабильности НБУ отметила, что в последнее время кредитный портфель стабилизировался и вернулся к небольшому росту, и теперь перед банками стоит задача компенсировать его потерю за время войны, составившую, по разным метрикам, около 15%.

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"Сейчас качество кредитного портфеля абсолютно нормальное, оно даже лучше, чем довоенное. То есть, банки не теряют так много кредитного риска, как это было еще несколько месяцев назад", - подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что пока небольшой рост кредитного портфеля, в значительной степени, связан с ростом в рамках государственных программ поддержки.

"Но бОльшая открытость к новому кредитованию уже заметна, в том числе, и в наших опросах", - указала Дадашова.

Среди других тенденций она отметила рост доли малого и среднего бизнеса (МСБ) в кредитном портфеле до уже более чем 50%.

"Из них значительная часть принадлежит бизнес-группам, то есть это не такой чистый, малый бизнес, это все же крупный бизнес, но таким образом структурированный. Но в общем портфеле 15% кредитов предоставлено должникам, не относящимся к бизнес-группам", - уточнила эксперт, подчеркнув, что они являются "хорошим двигателем" для рыночного кредитования.