Мировой рынок электромобилей вырос на треть с начала года

Мировой рынок электромобилей с января по сентябрь вырос на 34%, продажи в Китае за аналогичный период выросли на 29%.

Об этом сообщает Reuters.

По данным исследовательской компании Rho Motion, продажи электромобилей во всем мире продолжают расти, и Китай сообщил о рекордных месячных продажах в октябре, несмотря на прекращение субсидий.

В 2022 году Китай прекратил 11-летнюю схему субсидирования покупки электромобилей, но некоторые местные власти продолжают предлагать помощь или налоговые скидки для привлечения инвестиций, а также субсидии для потребителей.

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"Что примечательно в цифрах за октябрь, так это то, что спрос на электромобили в Китае продолжает достигать рекордных значений, даже несмотря на сокращение субсидий... 2023 год должен стать еще одним знаменательным годом для Китая с точки зрения продаж электромобилей", - заявила исследовательская компания.

Продажи электромобилей выросли на 26% на европейских рынках, где сокращение субсидий повлияло на спрос, как видно в Германии, где субсидии бизнеса были отменены в сентябре.

"Это (субсидии) является важным фактором на немецком рынке, поскольку почти две трети регистраций легковых автомобилей являются коммерческими", - заявила исследовательская фирма.

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Tesla, Mercedes Benz и Volkswagen предупредили, что высокие процентные ставки и слабый рынок в регионе отпугивают клиентов.

В то же время продажи электромобилей в Северной Америке выросли на 78%, львиную часть спроса занимает Tesla.

Тем не менее, согласно отчету фирмы дилерских услуг Cox Automotive в октябре, доля рынка Tesla упала до самого низкого за всю историю наблюдений – около 50% в течение третьего квартала, несмотря на снижение цен.

Экономическая правда