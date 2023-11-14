Группа Нафтогаз с начала года перевела в бюджеты налогов более чем на 75 миллиардов

Группа Нафтогаз с января по октябрь заплатила в государственный бюджет 69,8 миллиарда гривен, еще почти 6 миллиардов поступили в местные бюджеты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что поступления от Группы в госбюджет составляют 11,5% платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

"Наша работа – это не только энергетическая устойчивость страны, это и экономическая устойчивость. В октябре наши предприятия отчислили в госбюджет 4.7 млрд. грн. Мы постоянно работаем над увеличением своей прибыли, что в свою очередь влияет на рост отчислений в бюджет страны", – отметил глава правления Алексей Чернышев.

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Прибыль Группы в первом полугодии составила 6,6 миллиарда гривен.

Напоминаем:

За девять месяцев 2023 года группа "Нафтогаз" уплатила более 70 млрд грн налогов в бюджеты разных уровней.

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