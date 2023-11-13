С начала года на соцвыплаты направили более 370 миллиардов – Минфин

В течение января-октября на социальные выплаты из государственного бюджета направили 371,3 миллиарда гривен, в том числе в октябре – 35,42 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Эти средства были направлены в полном объеме:

226,6 млрд грн, из них в октябре – 22,7 млрд грн – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

85,6 млрд грн, из них в октябре – 8,3 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

36,5 млрд грн, из них в октябре – 2,1 млрд грн – на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам.

20,2 млрд грн, из них в октябре – 2,0 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи;

2,2 млрд грн, из них в октябре – 0,3 млрд грн – на социальную защиту лиц с инвалидностью;

0,2 млрд грн, из них в октябре – 0,02 млрд грн – на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании.

Минфин

"Социальная поддержка людей является приоритетом для правительства Украины. Так, в следующем бюджетном году на социальную защиту граждан предусмотрено 469,4 млрд гривен. Приоритетом остается выплата пенсий, помощь детям и малообеспеченным семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, выплата льгот и субсидий и социальная защита лиц с инвалидностью", – отметил заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

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Напомним:

Верховная Рада на заседании 9 ноября приняла проект государственного бюджета на 2024 год. В целом, доходы госбюджета установили на уровне 1,768 трлн грн, расходы на уровне 3,35 трлн грн.