На Полтавщине в течение двух недель обнаружили африканскую чуму свиней уже в трех районах

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В Полтавской области выявлена африканская чума свиней, из-за чего в нескольких районах объявлен карантин, определены зоны защиты и надзора.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.

"Меньше чем за две недели на Полтавщине в трех районах обнаружили африканскую чуму свиней. Карантин объявили на территориях Опошнянской, Градижской и Хорольской общин", - отметил Пронин.

Зоны защиты определены в радиусе 3 км.

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"В них вошли села Лазьки, Мозолиевка, Ялосовецкое, Роплянское, Павленки. Здесь государственные ветврачи и представители органов местного самоуправления обходят домовладения, учитывают свиней, которых в дальнейшем надо сдать на убой", - говорится в сообщении.

Зоны надзора ввели в селах Батьки, Безруки, Глинское, Пронозовка, Васьковка, Кагамлык, Кирияковка, Вишенки, Пелеховщина, Петрашовка, Броварки, Шушваловка, Костюки, Демина Балка, Вербино, Новоивановка, Барыливщина, Лагодовка, Червоное, Бригадировка, Николаевка, Кулики, Трубайцы.

"В этих населенных пунктах ветврачи проводят учет животных и осуществляют надзор за их клиническим состоянием", - сообщил председатель Полтавской ОГА.

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Как отметил Пронин, для предотвращения заражения свиней африканской чумой свиней специалисты советуют, в частности, не допускать посторонних в свое хозяйство, держать свиней без контакта с другими животными. Не кормить свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без термической обработки.

Также обязательно - предоставлять свиней для ветеринарного осмотра, вакцинаций и других обработок.

Запрещено выбрасывать тела животных, остатки от их переработки на свалки, обочины дорог.

Реализовать свинину - разрешено с выводами специалистов ветмедицины после осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса.

В то же время население призвали не покупать свиней в неположенных местах торговли, без сопроводительных документов, в неблагополучной местности по инфекционным болезням.

"Учитывайте рекомендации специалистов, будьте ответственными и бдительными", - добавил Пронин.