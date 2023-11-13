"Нафтогаз" взял в свое управление бывший облгаз Фирташа на Закарпатье

Закарпатгаз

АО "Закарпатгаз" перешло под управление группы "Нафтогаз".

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

"Закарпатгаз" стал 19 предприятием, перешедшим под контроль государства с начала текущего года. Компания обслуживает 278 тыс. домохозяйств и свыше 4 тыс. юрлиц", - говорится в сообщении.

"Для жителей Закарпатья тарифы, личные счета и реквизиты для оплаты остаются неизменными", - уточнили в "Нафтогазе".

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Напоминаем:

В конце мая 2022 по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР) суд передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

До 2022 года указанные компании контролировались Дмитрем Фирташем и занимали практически монопольное положение на этом рынке.

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"Нафтогаз Украины" в сентябре 2022 года зарегистрировал ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети"), основным видом деятельности которого указано распределение газа через местные (локальные) трубопроводы.

Кабинет министров постановлением №1335 от 25 ноября 2022 передал "Газсетям" в эксплуатацию государственные газораспределительные сети.