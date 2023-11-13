Правоохранители разыскали активы действующего нардепа и одного из самых богатых предпринимателей Украины

АРМА выявило активы двух лиц, причастных к противоправной деятельности украинских субъектов хозяйствования в особо крупных размерах - действующего народного депутата и лица из списка топ-100 самых богатых предпринимателей Украины.

Поиск активов осуществлялся на запрос Бюро экономической безопасности, сообщает АРМА.

Досудебное расследование установило, что один из народных депутатов IX созыва, находясь в сговоре с должностными лицами субъектов хозяйствования и лицом, входящим в список ТОП-100 самых богатых бизнесменов Украины, наладил нелегальную схему личного обогащения фигурантов уголовного производства.

Указанные лица, злоупотребляя служебным положением, путем заключения фиктивных договоров на поставку продукции и оказание услуг совершили действия, которые привели к растрате имущества и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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"Обрабатывая полученный запрос с помощью информационных и справочных систем, реестров и банков данных, работники АРМА собрали и проанализировали информацию о бенефициарных владельцах и подконтрольных лицах, а также наличии в их собственности других активов", - прокомментировал заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.

Сотрудники Управления выявления и розыска активов Агентства нашли следующее:

доли в уставном капитале на общую сумму - 27 777 925 грн;

жилая недвижимость площадью более 400 кв. м;

дорогостоящее оружие (иностранные карабины и ружья) - 6 единиц;

имущественные права интеллектуальной собственности - 1.

"Полученные данные АРМА направило в БЭБ для принятия соответствующих мер, в частности, наложения ареста на активы и их дальнейшей конфискации в доход государства", - говорится в сообщении.

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Фамилии фигурантов АРМА не сообщило.