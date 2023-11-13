К неудачному дизайну монет 1 и 2 гривны в Нацбанке вернутся после войны

Национальному банку пришлось отложить решение проблемы неудачного дизайна монет 1 и 2 гривны, но после войны к этому вопросу вернутся.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в интервью изданию The Page.

"В 2021 году НБУ откликнулся на жалобы украинцев, мы начали готовиться к изменениям: сформировали рабочую группу, провели фокус-группы, начали обсуждение возможных изменений дизайна одной из этих монет. Из-за полномасштабной войны в феврале прошлого года эту работу поставили на паузу", - сказал он.

"Но после стабилизации ситуации в стране мы вернемся к ней", - отметил Шабан, комментируя сходство дизайна указанных монет, из-за чего их трудно отличить.

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По его словам, обновление дизайна банкнотно-монетного ряда - это вообще систематический процесс для всех центральных банков.

"Такие изменения должны проводиться в среднем раз в семь - десять лет, прежде всего для повышения защищенности наличности. Добавлю, что, по нашему мнению, будущие изменения дизайна должны проводиться в диалоге с гражданским обществом", - отметил он.

В то же время Шабан отметил, что других существенных шагов по изменению дизайна пока не планируется.

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В частности, не планируется и выпуск купюр, которые выше по номиналу, чем 1000 грн.

По его словам, сейчас основная банкнота в обращении - 500 гривен (28% от общего количества банкнот в обращении).

Ранее основной была банкнота в 200 гривен.

"Я считаю, что на это повлияло полномасштабное вторжение. В его начале многие люди стремились перевести свои сбережения в наличные, поэтому такая относительно большая по номиналу банкнота как 500 грн и стала более востребованной", - сказал Шабан.

В то же время ситуацию на наличном рынке удалось стабилизировать, наличные стали возвращаться в банки.

"В первую очередь начали возвращаться банкноты номиналом 200 грн", - сообщил замглавы НБУ.

Поэтому, по словам представителя Нацбанка, пока необходимости в более высоких номиналах, нет.

"Мы пока не видим необходимости рассмотрения возможности появления таких банкнот", - сказал Шабан.

Напоминаем:

Монеты достоинством 1 и 2 гривны появились в Украине 27 апреля 2018 года.