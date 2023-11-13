Dongfeng Motor запускает бренд автомобилей на основе искусственного интеллекта

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Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Group запусrftn бренд "умных" автомобилей, использующих технологии искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Новый бренд, получивший название Sharing Intelligence (Yue Xiang Zhi Neng), будет предлагать в своих автомобилях функции интеллектуального управления транспортным средством и "умного" вождения, основанные на собственных технологических разработках компании.

Автомобили нового бренда также будут иметь "умные" кабины с возможностью интеграции с облачными сервисами, мобильными устройствами и "умными" домами.

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Кроме того, Dongfeng создал отдельный бренд для выпуска автомобилей на новых источниках энергии (NEV), поставив для него цель выпустить более 10 моделей автомобилей за три года.

В целом Dongfeng ставит себе цель продавать более 1 млн автомобилей на NEV к 2025 году.

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Экономическая правда