НБУ в этом году выплатил банкам более 73 миллиардов процентов по депозитным сертификатам

За 10 месяцев с начала года Национальный банк потратил на выплату процентов по депозитным сертификатам банкам 73,5 миллиарда гривен.

Об этом говорится в статье ЭП.

По данным регулятора, на 5 ноября в 2023 году на выплату процентов по депозитным сертификатам израсходовано 73,5 млрд грн.

Какой может быть сумма выплат в пользу банков по итогам всего 2023-го года в Нацбанке отказались, отметив, что "этот вопрос слишком чувствительный".

Реклама:

"Прогнозные объемы ДС и выплаты по ним не являются публичной информацией, учитывая ее сенситивность, которая обусловлена зависимостью от многих факторов, в том числе и находящихся вне непосредственного влияния НБУ (например, получение правительством финансовой помощи от международных партнеров, ее конвертация в гривну и направление в банковскую систему)", – ответили в НБУ на запрос ЭП.

Читайте больше в статье: Правительство должно Нацбанку почти 700 миллиардов. Кто обогащается на этих долгах?

Напоминаем:

Реклама:

За первую половину 2023 процентные доходы банков достигли 141 млрд грн.

Чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд. грн. По сравнению с первой половиной 2021 года они выросли на 75%.