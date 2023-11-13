Такси Uklon говорит об атаке пророссийских "журналистов" и телеграмм-каналов

Функция сервиса такси Uklon - возможность подать жалобу на водителя за "антиукраинскую позицию" - вызвала атаку пророссийских "журналистов" и телеграмм-каналов.

Об этом говорится в сообщении Uklon.

"Начиная с вечера пятницы и все выходные (по классике черного PR), фиксируем активность пророссийских "журналистов" и телеграмм-каналов, которые распространяют информацию о функции в нашем приложении - жалобу на водителя за "антиукраинскую позицию", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в Uklon, на самом деле жалоба на "антиукраинскую позицию" существовала в приложении с начала полномасштабной. Она была нацелена на выявление ДРГ, о ней неоднократно писали и в Twitter, и в целом в медиа-пространстве. Поэтому, странно, что пророссийские ресурсы одновременно заметили ее только сейчас.

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"С ночи наш сервис подвергается DDoS-атакам (значит работают организованно)", - говорят в Uklon.

Отмечается тенденция, когда люди с российскими флажками ставят самую низкую оценку приложению и пишут жалобы, которые не имеют ничего общего с украинским сервисом.

Как предполагают в Uklon, причиной обострения провокаций от российских ботов, может быть чрезвычайная активность компании в волонтерстве и помощь ВСУ.

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"Что ж, это наше официальное послание вам, агенты и коллаборационисты. За 2023-й год мы сделали два больших сбора на 80 млн - это 3000 FPV-дронов, которые уже летят на головы оккупантов. В следующем году этих дронов будет еще больше, лично от Uklon", - отметили в компании.

Напоминаем:

Сервис такси Uklon добавил новую функцию - жалоба за "антиукраинскую позицию" водителя. Эта функция доступна в соответствующей клиентской программе перевозчика. Данный пункт добавлен в меню оценки поездки, когда клиент выбирает 1 или 2 звезды.

То есть, раньше выразить недовольство пассажиры могли по поводу манеры общения или вождения, а теперь и за отсутствие патриотизма.