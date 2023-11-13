Нефть упала в цене перед обновлением прогнозов ОПЕК и МЭА
Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий трейдеров прогнозов относительно перспектив спроса от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).
Об этом сообщает enkorr.
Отмечается, что стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 80,61 долл за баррель, что на 0,82 долл (1,01%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.
"ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку 13 ноября, МЭА - 14 ноября", – говорится в сообщении.
Также фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,79 долл (1,02%), до 76,38 долл за баррель.
Добавляется, что за последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, которая закладывалась трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, чего опасался рынок, не произошло.
Напомним:
Нефтегазовая компания Shell обратилась в лондонский суд с иском и требует от Greenpeace компенсации из-за многодневной акции протеста на судне Boskalis.